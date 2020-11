İstanbul ve Ankara’da 65 yaş üstüne kısıtlama

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi. Her iki şehirde de vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İstanbul Valiliği'nden 12 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek olan kısıtlamayla ilgili yapılan açıklamada alınan önlemlere dair şu ifadelere yer verildi: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." Açıklamada ayrıca kurallara riayet etmeyenler için TCK'nın 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da dün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği bildirildi. Her iki ilde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlileri, doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, sosyal hizmet görevlileri, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri kısıtlamadan muaf tutulacak.