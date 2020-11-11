Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: İstanbullular dikkat! Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

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'den son dakika yağış uyarısı geldi: İstanbullular dikkat! Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika raporuna göre; Bugün başta olmak üzere birçok ilimiz kuvvetli sağanak yağışın etkisinde olacak. Yurdun Kuzey ve Doğu kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Marmara Bölgesi ile 'in bir kısmında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan iç kesimlerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşmesi beklentiler arasında. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ve son dakika yağış uyarısının detayları…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:39 Son Güncelleme: 11.11.2020 08:39 ABONE OL
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

Son dakika haberi: Bugüne ait raporlarında yurdun bazı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların yurdun iç kesimlerinde düşüş yaşaması beklenirken yağışların başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı bildirildi. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta 'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin yaşanması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

İSTANBUL VE BİRÇOK İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün yayınlanmaya devam ederken yurdun birçok kesiminin bugün sağanak yağış etkisinde olması tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı…

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

METEOROLOJİ UYARDI!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, 'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, , Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta Bölümü'nün iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi: İstanbullular dikkat! Yurdun o kesimlerinde kuvvetli olacak
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