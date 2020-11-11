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'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı. Ayrıca kentte 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması da kısıtlandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:05 Son Güncelleme: 11.11.2020 20:19 ABONE OL
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.

YENİ KARAR ALINDI

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

"KURALLARA UYALIM SAĞLIKLI KALALIM"

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, "Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım." dedi.

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İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmek yasaklandı
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