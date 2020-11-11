Kağıthane'de 2 aile sağlığı merkezi açıldı

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Yeni Kültür Merkezi'nde inşa edilen aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı.

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Kağıthane Belediyesi tarafından tahsis edilen 450 m2 alanda 5 birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi; Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPTIRILABİLECEK



Kağıthane Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlar rutin sağlık kontrollerini yaptırabilecek. Ayrıca muayene, kan tahlili, çocuk takip, aşı ve sağlık raporu çıkartma gibi hizmetler de alınabilecek. Aynı şekilde bir aile sağlığı merkezi de geçen haftalarda Gürsel Mahallesi'ne inşa edilmişti.

"KAĞITHANE'MİZE HAYIRLI OLSUN"



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin pandemi nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi Başkan Öztekin; ''Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk oluşturmadan buralarda rutin sağlık kontrolleri ve muayenelerini olabilecekler. Kağıthane'mize hayırlı olsun.'' dedi.