Kaldırılan çınarların yerine 22 çınar toprakla buluştu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçları Büyükşehir Belediyesince kaldırılmıştı. Yürüyüş yolunda kaldırılan 22 çınar ağacının yerine yenileri dikildi. Yürüyüş yolunda ilk çınar ağacının dikimini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdi.

YENİ ÇINAR AĞAÇLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş yolundaki risk teşkil eden çınar ağaçları İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda kaldırılmıştı. Bir süredir boş bırakılan eski ağaçların yerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yeni çınar ağaçlarının dikimi için çalışmalar yapılmıştı. Tamamlanan çalışmaların ardından yürüyüş yolunda kaldırılan çınar ağaçlarının yerine 22 yeni çınar dikildi.

ÇINARLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Çınar dikimi için Fevziye Cami önünde program düzenlendi. Düzenlenen Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Balamir Gündoğdu, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve vatandaşlar katıldı.

"EN UYGUN ZAMANI BEKLEDİK"

İlk çınarı toprakla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı rapor doğrultusunda 22 çınarın devrilme tehlikesi olduğundan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kaldırılması istenmişti. Bu işlemler tamamlandı. Alelacele fidan dikmek yerine çınar fidanlarının dikimi için en uygun zamanı bekledik. Gerekli tahlilleri yaptık ağaç dikme zamanı için Kasım ayı uygundu. Bizde bugün kaldırılan ağaçlarımızın yerine yeni çınarlarımızı diktik. Yakmaya yıkmaya meraklılara inat biz şehrimizin yemyeşil bir hale getirmeyi hedefledik. Gri olan bu kenti yemyeşil bir şehre dönüştürdük. Bu zamana kadar 8.5 milyon ağacı toprakla buluşturduk. İnşallah bu diktiğimiz çınarlar gelecek nesillerimize nefes aldıracak, gölge olacak. Burası çok daha güzel bir yer olacak" ifadesini kullandı.

GAZETECİLER ÇINAR DİKTİ

Açıklamanın ardından yürüyüş yolunda ilk çınarı toprakla Başkan Tahir Büyükakın buluşturdu. Ardından gazetecilere seslenen Başkan Büyükakın; "Diğer çınarları siz dikin" çağrısında bulundu. Başkan Büyükakın'ın ardından diğer çınarlarını Kocaeli basınında görev yapan isimler dikti.

22 YENİ ÇINAR DİKİLDİ

İzmit Yürüyüş Yolu güzergahında temizlenen 22 alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fidanlığında üretilen yeni çınar ağaçlarından dikildi. Bakımları yapılan çınarlar, hastalıklara karşı aşılandı.