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Kamyonet kasasından 61 çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dilovası İlçesinde, park halindeki bir kamyonette yaptıkları kontrollerde 61 yakaladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:10 ABONE OL
Kamyonet kasasından 61 kaçak göçmen çıktı

Göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Dilovası İlçesi Diliskelesi mevkiinde park halinde bulunan bir Kamyonetin içerisinde çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Kocaeli Polisi, park halindeki kamyonette yapmış oldukları kontrollerde bir kasa dolusu kaçak göçmen yakaladı. Polisin bile şaşıp kaldığı operasyonda Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç idaresine sevk edilirken, araca el konuldu. Araç sürücüsü S.U. gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Kamyonet kasasından 61 kaçak göçmen çıktı | Video

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Kamyonet kasasından 61 kaçak göçmen çıktı
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