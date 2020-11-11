Göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Dilovası İlçesi Diliskelesi mevkiinde park halinde bulunan bir Kamyonetin içerisinde çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Kocaeli Polisi, park halindeki kamyonette yapmış oldukları kontrollerde bir kasa dolusu kaçak göçmen yakaladı. Polisin bile şaşıp kaldığı operasyonda Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç idaresine sevk edilirken, araca el konuldu. Araç sürücüsü S.U. gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Kamyonet kasasından 61 kaçak göçmen çıktı | Video