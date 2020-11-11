Kandıralı muhtarlardan örnek hareket

Kocaeli'nin ilçelerinden Kandıra'da bir mahalle muhtarının, geçtiğimiz aylarda 'Her şeyi devletten beklememek lazım' sloganı ile başlattığı dayanışma örneği ilçedeki diğer mahallelere yayıldı.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Kandıra Ağaçağıl Mahallesi muhtarı Mehmet Şentürk malzeme desteğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığından ekipman ve makina desteğini Kandıra İSU Şube Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesinden tedarik ederek örnek bir projeye imza attı.

Mahallede yaşayan emektar mahalle sakinlerinin işçiliğin tamamını üstlenmesi sonucu yıllardır atıl bir vaziyette duran eski köy pınarını yeniden canlandı.

Ağaçağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Şentürk yapılan bu hizmeti sosyal medya hesabından "Birlik olunca işlerimiz hem bereketli oluyor hem de rabbim kolaylık veriyor. Ağaçağıl Mahallemizde atıl vaziyetteki köy pınarımız nihayet kullanıma hazır hale geldi. İşçiliğin tamamı köyümüz emektarlarınca karşılanan imalata malzeme desteği Büyükşehir belediyemiz Muhtarlık işleri dairemizden, ayrıca makine ve diğer ekipman takviyesi de İSU Kandıra işletmemiz ile Kandıra Belediyemizden. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah Razı olsun" yazarak paylaştı.