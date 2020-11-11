Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Erciyes Dağı'nda düzenlenen ağaç dikme etkinliği'ne Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes'e son yıllarda 5 milyon fidan dikildiğini belirterek fidan dikiminin Erciyes'in tüm alanlarına yayılması gerektiğini söyledi. Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise bu yılın sonuna kadar Erciyes'e 462 bin fidan dikeceklerini kaydetti.

İLÇELERDE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Hacılar İlçesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde bin 100 fidan toprakla buluşturuldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Şuanda fidan dikimi yaptığımız alan özel bir mekân. Bu alanda ilerde oluşturacağımız bal ormanlarına da bir nevi hazırlık yapıyoruz. Yeşilinin daha da artması, ağaç sayımızın nefes almayı daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz" dedi.

Yeşilhisar İlçesinde ise Yenişehir Mahallesinde bulunan çamlık mevkiine 3 bin 200 fidan dikildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde göreve geldiği günden bu yana 70 bin ağaç ve 100 bin makiyi toprakla buluşturduklarını söyledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde Erciyes Teknopark Yerleşkesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve çok sayıda personel fidan dikti.