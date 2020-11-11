Kış uykusu öncesinde karnını doyuran ayı görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde kış uykusu öncesinde yabani meyvelerden yiyerek karnını doyuran yavru boz ayı, Muzaffer Akyüz isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde ilçeye dönerken ayıya denk geldiğini söyleyen Muzaffer Akyüz, "Daha büyük bir boz ayı vardı. O bizleri fark edince uzaklaştı. Ancak daha küçük olanı bizlere aldırış etmeden alıç gibi yabani meyvelerde karnını doyurmaya devam etti.

Karnını doyurduktan sonra da ormanlık alana doğru gitti. Ben de ayının karnını doyurduğu anları cep telefonu kameramla görüntüledim" dedi.