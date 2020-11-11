Kocaeli’nde geleceğe 15 bin fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, tolumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma' projesi kapsamında Kocaeli genelinde eş zamanlı olarak 15 bin adet fidan dikildi.

EN GÜZEL MESAJ

İzmit İlçesi Üçgaziler Köyünde düzenlenen fidan dikiminde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu hem ülkemize hem dünyaya verilecek en güzel mesajlardan bir tanesi. Küresel ısınmanın, tabiattaki bozulmanın gündemde olduğu böylesi günlerde özellikle yeşilin, ormanın, ağacın önemini ve değerini bir kez daha anlıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu'dan böyle bir sesin çıkması fevkalade önemlidir. Bugün Burada 15 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bir kez daha tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeşilin, ormanın değerini bilen aziz milletimizin her bir ferdinin bunları gözü gibi koruyacağına gönülden inanıyorum. Tüm dünyaya tabiatı korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.