Koronavirüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye istinaden ilçe genelinde denetimler hız kesmiyor. Belediyeye bağlı Gıda denetim ve Zabıta ekipleri, genelge kapsamında ilçedeki Market, Fırın, bakkal, semt pazarı, kafeler, lokantalar, düğün salonları, AVM'lerde hijyen ve maske denetimi yapılırken, tedbirlere uymayan işletmeler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye genelinde bugün yapılan Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayapınar Belediyesi Zabıta ve Gıda denetim ekipleri hijyen ve maske denetimi yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ticari anlamda faaliyet yürüten ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu alışveriş merkezleri ile kafeleri de denetledi.

Alışveriş merkezlerinin belirlenen sayı dışında müşteri alıp almadıklarını ve işyerlerinin salgın ile ilgili kurallara uyup uymadıklarını kontrol eden zabıta, kafelerde metrekare üzerinden hesaplanarak belirlenen kapasite üzerinde müşteri alınıp alınmadığını, sosyal mesafe kurallına uygun masa düzenleri ile personelin maske takıp takmadığını denetledi. Alışveriş merkezleri ile kafelerde kurallara aykırı şekilde hareket eden işletmelere uyarılarda bulundu.