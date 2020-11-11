Kümes değil, cephanelik!

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 eve operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aranan evlerden birinin kümesinin içinde gömülü vaziyette diğerlerinin ise çeşitli yerlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, bu silahlara ait 5 şarjör ile 162 mermi ve terör örgütü PKK'ya ait bez parçası da olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden F.A. ve İ.H.K. tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.