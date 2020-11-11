Maçka parkındaki sapık ev hapsine çarptırıldı!

Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir genç kadın Şişli'deki Maçka parkında yürüyüş yapıyordu. Parkın duvarında tuhaf hareketler sergileyen bir şahıs gören genç kadın, şahsın önünden geçtiği anda genç adamın ahlak dışı hareketler yaptığını fark etti.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI



Duruma tanıklık eden mağdur kadın, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde, 'Kimseye karşı yapmadım. Pişmanım' dedi. İfadesi sonrası genç, ev hapsine çarptırıldı.



Şahsın 31 yaşındaki Mustafa E. olduğu belirlenmiş, şahsın hayasızca hareketlerde bulunduğu ana ilişkin video görüntüsü ortaya çıktı.