Mehmetçik ‘Geleceğe Nefes’ oldu

Karabük Safranbolu Karayolu Beştepeler mevkiindeki alanda Mehmetçik, 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında 30 bin lavanta dikti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, bir yıl önce Cumhurbaşkanının tensipleriyle 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak, Türkiye'de 81 vilayette 922 ilçede kutlandığını söyledi.

Geleceğe Nefes projesinin sınırları aştığını ve 30'a yakın ülkeye ulaştığını kaydeden Kaymakam Türköz, "Bizim dinimiz, kültürümüz, örf ve âdetimiz bunu emrediyor. Peygamber Efendimiz'de 'Kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye emretmiş. Sevgili Safranbolu'lar malumunuz dünyada arzını arttıramayacağımız tek şey toprak, toprağı her şeyiyle korumamız gerekiyor. Mevcut zenginliğimiz olan tabiat ve görüş zenginliğimizi de koruyacağız. İşte bu faaliyetimiz hem kendimize hem de bizden sonra gelen nesillere birer nefes olacak. Bu alanda 100 bin adede yakın kızılcık, kuşburnu, alıç, biberiye, salep, dağ muşmulası, hünnap ve birçok bitki kutsal topraklarıyla kavuştu, kavuşturduk, kavuşturmaya da devam edeceğiz. Burası tıbbi ve aromatik bitki alanımız bunların yanında fidanlarımız da var. Bugün burada 30 bin lavanta fidanımızı topraklarımızla buluşturacağız. Hepimize hayırlı olsun diyoruz ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Yazıköy mevkiinde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alayında eğitim gören Mehmetçikler, lavanta fidanlarını dikti.

Etkinliğe Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı J.Kd.Alb. Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Müftüsü İsmail Temur, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.