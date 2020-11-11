Mıknatıs adam 50 kilo metal taşımayı hedefliyor

Mıknatıs adamı olarak ünlenen Şanlıurfalı Vahit Balan, biyoenerji gücünü daha iyi şartlarda kullanmak istediğini söyledi.

Mıknatıs adam, daha önce vücudunda çatal, bıçak, kaşık, tabanca, kılıç gibi tek haffi metaller yapıştırırken şimdilerde çekiç gibi daha ağır metaller taşıyan aletler yapıştırıyor.

Şanlıurfa'da kuaförlük yaparak geçimini sağlayan Balan, vücudundaki fazla mıknatısın kendisini çok etkilediğini anlattı.

Bioenerji Vahit lakaplı Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirterek; "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü vardır. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bioenerji olduğunu söylediler. Bu gidişle vücudumdaki bioenerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" dedi.

Vücuduna 50 kilogram metal eşya yapıştırmayı hedeflediğini belirten Balan, bunun için 'sıfır noktası, matrix enerji uygulayıcısı eğitimi' gördüğünü ve başarı belgesi aldığını ifade etti.