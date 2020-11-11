'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adıyaman’da 82 bin fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl başlattığı 'Geleceğe Nefes' adlı proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla 11 milyon fidan dikildi. Adıyaman'da da her bir ilçede olmak üzere 9 noktada eş zamanlı olarak toplam 82 bin adet fidan dikimi yapılarak bereketli topraklara can katıldı.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyündeki ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın yanı sıra Yarbaşı Köyündeki ağaçlandırma çalışmalarına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK Başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim törenine katılan Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, saatler 11:11'i gösterdiğinde vatandaşlar, öğrenciler ve Jandarma ve Polis ekipleri ile birlikte "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında fidan dikimi yaparak diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Fidan dikimi sonrası basın mensuplarına ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar; "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11:11'de 11 Milyon fidan toprakla buluşturuluyor. Bu proje kapsamında ilimizde de 9 ayrı lokasyonda 82 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Proje kapsamında ayrıca, ilimizde COVİD-19 Pandemisinde olağanüstü gayret ve özverili çalışma sergileyen sağlık çalışanlarımızın emeklerinin şükranla yâd edilmesi amacıyla bir "Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" oluşturulmaktadır. Sağlık çalışanlarımız için 51 hektar alanda 75 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Yine Covid-19 Pandemisinde her türlü özveriyi gösteren farklı kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan VEFA Gruplarının özverili çalışmalarının şükranla yâd edilmesi amacıyla "VEFA Grupları Hatıra Ormanı" oluşturulmaktadır. VEFA Gruplarında hizmet veren bütün çalışanlarımız için 51 hektar alanda 75 bin adet dikilerek hatıra ormanı oluşturulmaktadır. Her iki hatıra ormanına 102 hektar alanda toplam 150 Bin adet fidan dikimi yapılacaktır. Orman İşletme Müdürlüğümüzce Ağaçlandırma toprak, muhafaza ve rehabilitasyon çalışmalarının toprak işlemeleri tamamlanmış olup, dikim çalışmalarına ait hazırlıklar bitirilmiştir. Yılsonu itibariyle 1 Milyon 200 Bin adet fidanın dikimi tamamlanmış olacaktır. Ekilen fidanların ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kampanyaya yoğun bir katılım gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, daha sonra gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir ülke bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.