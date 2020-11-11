Milli Ağaçlandırma Gününde Şişli’ye 4 asırlık zeytin ağacı dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla tüm Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapılırken Şişli'de de ilçe merkezindeki yeşil alanlara ve Abdi İpekçi Caddesine asırlık 3 zeytin ağaçları dikildi.

Daha yeşil bir dünya ve çevre yaratmak için 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Şişli Belediyesi ilginç bir girişime imza attı. Tarihe tanıklık eden asırlık üç zeytin ağacı ilçedeki yeşil alanlarla birlikte Abdi İpekçi Caddesi'ne de dikildi.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00'de düzenlenmesi kararı alınan 'Milli Ağaçlandırma Günü' Şişli'de, asırlık zeytin ağaçlarının dikimi ile kutlandı.

300 İLE 500 YIL ARASI YAŞLARDA ÜÇ ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ

Bu amaçla, 300 ile 500 yıl arası yaşlarda 3 adet kadim zeytin ağacı, Şişli'nin değişik bölgelerindeki yeşil alanlara dikildi. Ağaçlardan ilki, Abdi İpekçi Caddesi'nin sonunda yeniden düzenleme yapılarak yeşil alan haline getirilen alana, diğer iki asırlık zeytin ağacı ise Habitat Parkı ve Şişli Belediye Başkanlığı Binası'nın önündeki yeşil alana dikildi.