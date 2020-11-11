Muğla’da Geleceğe Nefes fidanları toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliği 81 ilde eş zamanlı olarak Muğla ilinde de gerçekleştirildi. Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Muğla ve ilçelerinde 11 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu yılki fidan dikim etkinlikleri pandemi önlemleri kapsamında düzenlendi.

Muğla merkezdeki fidan dikim etkinliği Yılanlı yolu üzeri Düzeyn mevkiinde gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliğine pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kenan Topçu, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Tarım Orman İl Müdürü Barış Saylak, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş daire müdürleri, öğrenciler ve orman çalışanları katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatılan '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında geçen yıl ülke genelinde 13 milyon fidanın toprak ile buluşturulduğunu söyledi. Yaprak, "Ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinde çevreye olan duyarlılığa katkı sağlamak, geleceğe ve dünyaya nefes olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve himayelerinde 11 Kasım Dünya ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yıl da en şiar ve aynı şevk ile Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde ülkemize ve dünyaya nefes olmak amacıyla fidanları toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ormanları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğinde biz de Muğla ve ilçelerimizde fidanları toprak ile buluşturacağız. İnsan yaşamı için vazgeçilmez canlı hayatı için büyük öneme haiz ormanlarımız bizim en değerli doğal kaynaklarımızdır. Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız, doğamıza ve ekonomiye büyük katkıları olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve gelecek nesillere erken yaşlarda ağaç ve orman sevgisini aşılamak hepimizin sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım gününü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etmesi ile birlikte bu anlamlı gün kapsamında her yıl dikilecek fidanlar orman alanlarımızın ve ağaç servetimizin daha da artmasına önemli katkılar sağlayacak, yeşilin her tonu ile toprağa hayat, canlılara nefes olacak ve geleceğe en büyük miras olarak kalacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emirbeyazıt İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Bensu Önder kendi yazdığı "Nefesim Benim" adlı şiiri, Şahidi Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Nehir Çetin'in kendi yazdığı "güzel ormanım" adlı şiiri okudu. Şiirlerin ardından saat 11.11'de tüm katılımcılarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.