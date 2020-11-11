Munzur Üniversitesi’nde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceği Nefes" projesi kapsamında Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü'nde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan ile üniversitenin akademik ve idari personelinin katımıyla yüzlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe ilişkin konuşan Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Munzur Üniversitesi hem sosyal donatılarıyla hem peyzajı ve yeşilliği ile Tunceli'ye yakışır bir kampüse kavuşmuş bulunuyor. Bugün yüzlerce ağacı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki hafta da oluşturacağımız özel ormanlık alanda bin 500 civarında ağaç dikeceğiz" dedi.

Prof. İpek, üniversite kampüsünün önümüzdeki Mayıs, Haziran aylarında tamamlanmasıyla Türkiye'nin en yeşil kampüslerinden biri olacağını da sözlerine ekledi.