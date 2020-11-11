NASA ekibinin başına Türk bilim insanı

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni projesine liderlik edecek. NASA'dan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, projenin amacı evrende yaşam arayışı olarak özetlendi. Proje kapsamında oluşturulan ekiplerin araştırmalarının kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime ve Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları kapsadığı bilgisinin altı çizildi. Kaçar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim."