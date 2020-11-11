O ilde vakalar artıyor! Apartman girişlerine bu yazı asılacak...

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan duyuruda, öğle arası dinlenme saatlerinin ise 12.30-13.30 olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca korona virüs pozitif veya temaslısı bulunan apartmanlarda apartman yöneticileri tarafından bina girişlerine binada Covid-19 pozitif veya temaslısı bulunduğuna dair uyarı levhası asılmasına karar verildi.