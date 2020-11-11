Ölü taklidiyle kurtuldu

Karabük'te, merkeze bağlı Arıcak köyünde Hafize Atıcı'nın (70) evine gece yarısı hırsız girdi. Seslere uyanan yaşlı kadın odanın kapısını açtığında hırsızla karşı karşıya kaldı. Yaşlı kadının kafasına sopayla vurarak yere düşüren hırsız, üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladı. Yaşlı kadın, ölü taklidi yaparak canını kurtardı. Atıcı'nın öldüğünü sanan hırsız, kolundaki iki bileziği alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma hırsızın komşu R.Y. olduğunu tespit etti. Köylüler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edilen R.Y.'nin üzerinden çalınan iki bileziğin çıktığı öğrenildi.