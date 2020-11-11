Şans topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Her hafta binlerce kişiyi zengin eden şans oyununda kazandıran numaralar merak ediliyor. Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile yayınlanacak olan çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Özellikle en son yapılan çekilişte kimsenin kazanmaması ve devreden büyük ikramiye bu haftaki çekilişe ilgiyi arttırmış oldu. Zengin olma hayalleriyle kuponlarını dolduran vatandaşlar için Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu severler şans topu sonuçları ile ilgili araştırmalara vatandaşlar epey hız kazandırdı. Haberimizde, 11 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
İşte Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları;
Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
8 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye kimseye çıkmadı ve bir sonraki çekilişe devretti.
8 Kasım Şans Topu kazandıran numaralar; 04 - 05 - 09 - 11 - 30 + 06 (JOKER)
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz
https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar