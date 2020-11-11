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başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

'nın Erenler ilçesinde çıkan başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 00:10 Son Güncelleme: 12.11.2020 00:10 ABONE OL
Silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Yeni Mahalle'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri bu sırada etrafta bulunan 6 yaşındaki K.A'nın başına isabet etti.

Yaralı çocuk yakınları tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Durumu kritik olan çocuk ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı haber alan çocuğun yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Silahlı kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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