Şırnak’ta 68 bin fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak il genelinde 68 bin ağaç toprakla buluşturdu.Ağaç dikim etkinliğinde asker, polis ve vatandaşlar beraber fidan diktiler.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacı ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliği, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüs alanında Vali adına Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Jandarma Bölge Komutanı yardımcısı Albay Hakan Keskin, Rektör Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kampanya kapsamında saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Vali vekili Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu; "Böyle güneşli bir günümüzde Türkiye genelinde aynı anda saat 11'i 11 geçe tüm ilçelerimizle beraber bizde Şırnak ili olarak dikmeye başladık. Toplamda 68 bin küsür ağacımızı bugün toprakla buluşturuyoruz. İnşallah ülkemize vatanımıza milletimize, bugün bu program bu etkinliğimiz hayırlı olur. Ve tüm Türkiye gibi bizde kendi ilimizi kendi topraklarımızı yeşertiyoruz. Burada çocuklarımızla beraber, gençlerimizde var. Onlarda birer fidan temsili olarak onlarla beraber inşallah yetişecek büyüyecek. İlimiz daha da yeşillenecek. Yeşil bir il olarak anılacağız bizlerde. Tüm ülkemize ilimize hayırlı olsun" dedi.