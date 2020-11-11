Sokakta sigara içme yasağı SON DAKİKA: Gaziantep, Balıkesir, Bursa ve Isparta'nın ardından o illerimizde de sokakta sigara içme yasağı getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarında artış devam ediyor. Hal böyle olunca, il bazlı kısıtlamalar tekrardan gündeme gelmiş ve bazı illerimizde uygulanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün Balıkesir ve Gaziantep'te sokakta sigara içme yasağı getirilmişti. Dün ise, Bursa ve Isparta valilikleri tarafından sigara içme yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Yine gelen son dakika haberine göre, Eskişehir ve Sakarya'da açık alanlarda sigara içme yasağı getirildi.
İşte Gaziantep, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve diğer illerinin valiliklerinden yapılan açıklamalar...
GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI AÇIKLAMASI
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.
Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.
Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.
BALIKESİR VALİLİĞİ SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI AÇIKLAMASI
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
ISPARTA VALİLİĞİ SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI AÇIKLAMASI
Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabilmeleri için saat kısıtlaması getirirken, kentteki bazı bölgelerde sigara içmek yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak korona virüs (Covid-19) ile ilgili bazı yeni tedbir kararları aldı. Alınan yeni kararlara göre kentteki kamu kurum ve kuruluş binaları ile AVM'lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
65 yaş ve üstü vatandaşlar günde 6 saat dışarı çıkabilecek
Isparta'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için daha önce alınan 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkma, 16.00-19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanması ve saat 18.00'dan sonra AVM'lere girmelerinin kısıtlanması kararları kaldırıldı. Yeni alınan karara göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
Sigara içme yasağı getirildi
Öte yandan kent merkezindeki bazı bölgelerde sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre kentte, Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Kafeler Bölgesi, pazar yerleri, açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilemeyecek.
BURSA VALİLİĞİ SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI AÇIKLAMASI
Bursa'da İl Hıfzısıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında sokakta sigara içilmesini yasakladı. Polis ekipleri kararın ardından ana arterler ve meydanlarda ilk gün vatandaşları uyarırken, ikazlara uymayanlara 900 lira para cezası kesileceği açıklandı. Sokakta sigara içerken maskesini indiren Bursalılar ise kararı soran gazetecilere, "Kamera şakası yapmayın" dedi.
Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek maksadıyla ilimizde belirli cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Polis ekipleri sokaklarda sigara içerken maskesini indirmek durumunda kalan vatandaşları uyardı. Polisler, "Kendi can güvenliğiniz ve toplumun sağlığı için maskenizi indirmeyin. Yürürken sigara içilmesi İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklandı" uyarısında bulundu.
Kararı vatandaşların hemen hemen hepsi olumlu karşılarken, sigara tiryakileri ise bu karara göre tedbir alacaklarını ifade ettiler. Ekiplerin ilk gün uyarıda bulunacağı, uyarıları dikkate almayanlara 900 TL para cezası keseceği öğrenildi.
Polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptıkları anonslarla da vatandaşları sesli olarak ikaz etti.