Sokakta sigara içme yasağı SON DAKİKA: Gaziantep, Balıkesir, Bursa ve Isparta'nın ardından o illerimizde de sokakta sigara içme yasağı getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarında artış devam ediyor. Hal böyle olunca, il bazlı kısıtlamalar tekrardan gündeme gelmiş ve bazı illerimizde uygulanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün Balıkesir ve Gaziantep'te sokakta sigara içme yasağı getirilmişti. Dün ise, Bursa ve Isparta valilikleri tarafından sigara içme yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Yine gelen son dakika haberine göre, Eskişehir ve Sakarya'da açık alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SİGARA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

İşte Gaziantep, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve diğer illerinin valiliklerinden yapılan açıklamalar...