Son dakika haberi: Yunan tankeri ile ilgili şok iddia! 4 Türk balıkçı hayatını kaybetmişti...

Mersin'den gece saatlerinde denize açıldıktan sonra Karataş açıklarına gelen balıkçı teknesiyle sabaha karşı iletişim koptu. Metin Bütün, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep isimli kişi ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
SON DAKİKA HABERİNE İLİŞKİN ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
"11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
'GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'
Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, "Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey" diye konuştu.
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OĞLUNDAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR
Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknedeki bir balıkçıyı arama çalışmaları sürerken, teknede bulunan Volkan Vural'ın babası Ahmet Vural, Mersin Balıkçı Barınağı'nda oğlundan gelecek haberi bekliyor. Endişeli bekleyişini sürdüren baba Vural, "Pazartesi öğleden sonra avlanmaya çıkmışlardı. O saatten beri aynı bölgede avlanıyorlardı.
Gece saatlerinde kaptan anons yapmış. Yaptıktan sonra da tanker gemisi çarpmış. Ondan sonra haber alamadık. Bölgede zaten gırgır gemisi varmış, ilk o yardıma gitmiş. Onlar bölgeye gittiklerinde kimseyi görememişler. Tanker gemisi vurduktan sonra baya gidip boşa atmış. Büyük ihtimal fark etmemiş.
Gırgır teknesi anons yapınca durmuş. İçinde oğlumla birlikte 5 kişi var. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda yetkililere çağrı yapacak bir durum yok. Bir an önce sağ mı değiller mi öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.
'ÇARPAN GEMİDEKİLER İLGİSİZDİ'
Alabora olan tekneye ilk müdahale eden ve olayı görüntüleyen balıkçılardan Mehmet Can Mendi, yaşananları anlattı. Avlandıkları sırada tekneden gelen ışıkları fark ettiklerini kaydeden Mendi, "Hızlıca yardıma gittiğimizde ters dönmüştü. Çarpan gemi de bayağı ilgisizdi. Daha tedbirli şekilde yardım edebilirlerdi, ilgilenmedi. Biz gittiğimizde Yunanistan gemisi durmuştu. Alabora olan tekneye vardığımızda fark ettik ki balıkçılar teknenin üzerinde değil, içindeymiş. Vurduk ama hiç ses duymadık. Sahil Güvenlik'i aradık sonra. Hepimiz çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Kayıp balıkçıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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