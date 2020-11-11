Son dakika haberi: Yunan tankeri ile ilgili şok iddia! 4 Türk balıkçı hayatını kaybetmişti...

'ÇARPAN GEMİDEKİLER İLGİSİZDİ'

Alabora olan tekneye ilk müdahale eden ve olayı görüntüleyen balıkçılardan Mehmet Can Mendi, yaşananları anlattı. Avlandıkları sırada tekneden gelen ışıkları fark ettiklerini kaydeden Mendi, "Hızlıca yardıma gittiğimizde ters dönmüştü. Çarpan gemi de bayağı ilgisizdi. Daha tedbirli şekilde yardım edebilirlerdi, ilgilenmedi. Biz gittiğimizde Yunanistan gemisi durmuştu. Alabora olan tekneye vardığımızda fark ettik ki balıkçılar teknenin üzerinde değil, içindeymiş. Vurduk ama hiç ses duymadık. Sahil Güvenlik'i aradık sonra. Hepimiz çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kayıp balıkçıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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