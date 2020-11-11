Son dakika haberi: CZN Burak'ın annesinin de yer aldığı rüşvet davasında karar verildi! "Utanıyorum, üzgünüm..."

Son dakika gelişmesine göre CZN Burak'ın annesinin de aralarında bulunduğu rüşvet soruşturmasında flaş bir karar verildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Didem Bozbura, Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek katıldı. İhbar eden Metin Keskin, şikayetçi Soner Sözanlar ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"UTANIYORUM, ÜZGÜNÜM"

Savunmasını yapan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura, "Bütün suçlamaları reddediyorum. Bu şekilde anılmaktan ve asılsız olarak suçlanmaktan utanıyorum ve üzgünüm. Bu kişilerden herhangi bir şey almadım. Bir şey de talep etmedim. Uzun yıllardır saygın biçimde hekimlik yapmaktayım" dedi. Prof. Dr. Bozbura, sanık Yasin Şimşek'in getir götür işlerini yaptığını, bunun dışında kendisine verdikleri bir yetki olmadığını da söyleyerek "Hastanedeki odam sabah 07.00'da açılır ve hastaneden ayrılana kadar açık kalır. Hastalarımın hepsi kilolu olduğu için oturabilmek için odamı kullanırlar. Yasin'in benim odama girip çıktığına dair bilgim yoktur" dedi.

"EŞİMİN İŞİYLE İLGİM YOK"

Sanık Didem Bozbura da "Suçlamayı kabul etmiyorum. Sınırlı zamanda eşimin sekreterinin kullandığı telefona yardımcı olmak için zaman zaman bakmışımdır. Bunun dışında eşimin işiyle ilgim yoktur. Çapa'da hastaneye gitmem bile söz konusu olmamıştır" diye konuştu. Sanık Didem Bozbura, sanık Yasin Şimşek'i eşinden önce , 4 yıldır tanıdığını ve bazı işlerini yaptığını da belirtti.