Son dakika haberi: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

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Son dakika haberi: depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

Son dakika haberi: 'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkınan 'nin tutuklu müteahhitinin depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. İzmir'deki binaların 6,8 şiddetinde bir depreme dayanamayacağını ifade eden müüteahhidin yazdıkları şoke etti. İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidinin bir paylaşımında, 6,8'lik bir depremin, İzmir'deki yapıların büyük bir çoğunluğunu yıkıp geçeceğini ifade ederken "Şu an mezarda oturuyoruz" dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 15:47 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

Son dakika haberi: 'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan 'nin tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın, 'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından, ''6,8 büyüklüğünde bir İzmir'deki yapıların yarısını yıkıp geçer. Mezarda oturuyoruz'' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybederken, 17 bina yıkıldı, birçok yapı da ağır hasar aldı. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alınırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

Tutuklananlar arasında 8 kişinin hayatını kaybettiği B bloğu yıkılan 'nin müteahhidi Şerafettin Ağar da yer aldı. Ağar'ın, ocak ayında 'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüldü.

Son dakika: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

Ağar'ın 26 Ocak'taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4'te1'i" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ağar'ın, bu paylaşımı 31 Ekim'de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.

Son dakika: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım

'MEZARDA OTURUYORUZ'

Ağar'ın, geçen ocak ayında yaptığı paylaşımın altına yazdığı yorumlar da dikkati çekti. Bir vatandaşın, "Yıkılan binaların müteahhitlerini şehrin meydanına asalım" yorumuna Ağar'ın, "Hocam evet yanlış yapan çok müteahhit var. Onları asalım ama 1999 öncesi metrekareye 22 kilo düz demir döşeniyordu, statik hesaplar böyleydi. Bugün 60 kilo nervürlü demir döşeniyor. O günkü hesaplarla bugünkü hesaplar çok farklı. Acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. 6,8'lik bir , 'deki yapıların yarısını yıkar geçer. Oturduğumuz evlere karot yaptırsak hemen yıkım kararı çıkar. Şu an mezarda oturuyoruz" diye cevap verdiği görüldü.

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Son dakika haberi: İzmir depreminde yıkılmıştı! O binanın müteahhidinden kan donduran paylaşım
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