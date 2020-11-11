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haberi: İzmir'de korkutan ! 4.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi... ( listesi)

haberi... 6.6'lık ile sarsılan İzmir, günler sonra yeni bir deprem yaşadı. İki hafta önce meydana gelen şiddetli depremin etkisinden henüz çıkamamış olan İzmir ve Manisa halkı bu sabahki deprem sonrası panik ve korku yaşarken, depremi hisseden vatandaşlar güvenlik amacıyla sokaklara çıktı. İzmir depremi nedeniyle şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmezken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, korkutan depremin büyüklük ve derinliğini açıkladı. İşte, 11 Kasım tarihli İzmir depremine ilişkin detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 10:05 Son Güncelleme: 11.11.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! 4.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi... Son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bugün 09.49 sularında gerçekleşen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak açıklandı. İzmir'de yaşanan deprem sonrası birçok vatandaş ise yaşadıkları panik ile sokağa çıktı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre 11 Kasım Çarşamba günü meydana gelen son depremler şöyle;

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. Aşağıdaki listeden son depremler listesini görebilirsiniz.

SON DAKİKA: AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ İZMİR MENDERES'TEKİ DEPREMİN ŞİDDETİNİN 4.8 OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Ege Denizi'nde 4.8 şiddetinde bir deprem oldu! AFAD da İzmir'deki depremin merkez üssünün Menderes olduğunu, depremin şiddetinin ise 4.8 olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 4.8 olduğunu ifade etti.

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Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! 4.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi... (Son depremler listesi)
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