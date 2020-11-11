Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! 4.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi... (Son depremler listesi)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bugün 09.49 sularında gerçekleşen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak açıklandı. İzmir'de yaşanan deprem sonrası birçok vatandaş ise yaşadıkları panik ile sokağa çıktı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre 11 Kasım Çarşamba günü meydana gelen son depremler şöyle;

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. Aşağıdaki listeden son depremler listesini görebilirsiniz.

SON DAKİKA: AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ İZMİR MENDERES'TEKİ DEPREMİN ŞİDDETİNİN 4.8 OLDUĞUNU AÇIKLADI!