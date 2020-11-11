Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya tepki yağıyor!

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haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu 'ya tepki yağıyor!

Tüm Türkiye, İzmir'deki depremin yaralarını sarmaya çalışırken 'ta ortaya çıkan video herkesi şok etti. isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Kendisini deprem enkazı altındaymış gibi gösteren Tiktokçu Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili çektiği videode sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:04 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:33 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı'ya tepki yağıyor!

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken 'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu. Ceylik Akçalı isimli bir kişinin Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı. Enkazın altından çıkarılma anını kendince betimleyen , fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı'ya tepki yağıyor!

"ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME"

'nın 'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı'ya tepki yağıyor!

"EVİMİZDEN GERİYE KALAN SADECE BİR YIKINTI"

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen , yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla bu denli kullanılması tüm izleyenlerin kalbini yaraladı...

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı'ya tepki yağıyor!

İŞTE DEPREMLE DALGA GEÇİLEN O TİKTOK VİDEOSU...

İzmir depremi ile ilgili video çeken TikTok fenomenine tepki yağıyor! | Video

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Son dakika haberi: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı'ya tepki yağıyor!
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