Son Dakika Haberi: Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını kayda aldı! İşte görüntülere yansıyan o dehşet anları…

BABASI KIZIMI DAHA ÖNCE BIÇAKLAMIŞTI

Damadının, kızını bıçakladığını belirten baba İsmet Aktaş (46), ''Kızımı daha önce 3-4 defa bıçakladı. Kızım şikayetçi olmuştu, ancak çocuklarını düşünerek, şikayetinden vazgeçti. Yaklaşık 8 ay önce de yine bıçakla yaraladı. Kızım da evi terk edip, annesinin yanına yerleşti. Daha sonra boşanma davası açtı. Geçtiğimiz günlerde de İzmir?de boşanma davası vardı. İzmir depremi nedeniyle de mahkeme ertelendi. Hakan, 'Gel anlaşarak, boşanalım' diyerek, kızımı kandırıyor. Kızım İzmir?den çıkıyor, Karaman?a geliyor. 'Gel çocuklarını son bir kez gör' diyerek, kızıma komplo kuruyor. Silahı, her şeyi ayarlıyor ve silahı kızımın kalbine doğru dayıyor. Kızım da o esnada eliyle silaha müdahale edince silah ateş alıyor ve bacağından yaralanıyor. Bile bile tasarlayarak, kızımı öldürmeye götürüyor. Adalet yerini bulsun, analar ölmesin istiyorum diye konuştu.