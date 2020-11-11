Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

Son Dakika Haberi… Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler. Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar.

DAYILARINI SUÇLAMIŞLARDI

Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.