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Haberi! ’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

Haberi… ATV ekranlarının reyting rekortmeni ile Tatlı Sert’te yine esrarengiz bir çözüldü. ’da 26 Ekim günü kaybolan 64 yaşındaki Z.U. ve 66 yaşındaki C.U., her yerde aranıyordu. Çiftin çocukları Müge Anlı’nın programına anne ve babalarının bulunması için başvurdu. Çiftin kızı H. K., Müge Anlı’ya, “Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum” demişti. Bunun üzerine Z. U’nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, “Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:23 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:40 ABONE OL
Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

Haberi… Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler. Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar.

DAYILARINI SUÇLAMIŞLARDI

Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.

Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORLARDI. ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU…

Uysal çiftini arama çalışmaları devam ederken, , Pınarlı köyünün çobanı muhtarı ekibine ve köy muhtarına hayvanları gezdirdiği alanda bir su kuyusundan kötü kokular geldiğini ve üstünün taşlarla kapatıldığını söyledi. Bu ihbar üzerine Jandarma ve Müge Anlı ekibi kuyunun bulunduğu alana gittiler. Ekiplerin kuyuyu açmasıyla çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Günlerdir aranan çiftin öldürülerek kuyuya atıldığı ve üstlerinin taşlarla kapatıldığı anlaşıldı.

Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ…

Cinayetle ilgili kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazira Altınay, diğer kardeşi olan Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın yeğeni Ramazan Altınay ile annesi jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. Soruşturmalar devam ederken programa da konuk olan yenge Nazire Altınay cinayeti itiraf etti. Kocası Bünyamin Altınay'ın ablası Zeliha Uysal'ı ve eşini öldürdüğünü itiraf etti. Nazira Altınay "Eşim Bünyamin Altınay ve ablası arasındaki davanın anlaşmalı bir sona ulaşması için bir arabulucuyla görüşüyorlardı.

Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti

Arabulucu eşimin ablasına 2 Bin TL'lik tutarı ödemesi gerektiğini böylelikle davadan vazgeçileceğini söyledi ama eşim kabul etmedi. Bunu söylemeye ablasının evine gittiğinde de kavga çıkararak ablasını ve eşini öldürdüğünü sonra diğer kardeşi Kadir'i arayarak cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için yardım istediğini, çözüm olarak evlerinin yakınındaki su kuyusuna cesetlerini attıklarını söyledi.

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Son Dakika Haberi! Müge Anlı’da Stüdyoda kan donduran anlar: Cinayeti itiraf etti
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