SON DAKİKA HABERİ: Üniversiteli Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı tarafından canice öldürüldü! Tuğbanın katilden kan donduran ifadeler...

KATİLDEN ŞOK İFADE

Katil R.B.H., polisteki ifadesinde, Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını, zaman zaman kız arkadaşının kendisini ciddiye almaması nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. R.B.H. ifadesinde, "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Cennet Tuğba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Daha sonra Cennet Tuğba hareketsiz kaldı. Yaşadığım korku nedeniyle 1 saat boyunca evden çıkamadım. Sağlık ekiplerine de haber veremedim" dedi.

"CENAZE İLE 1 SAAT AYNI EVDE KALDIM, ANNEME GİDİP ANLATTIM"

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre R.B.H'nin, cinayetin ardından, korktuğu için cenazeyle yaklaşık 1 saat evde kaldığını, sonra da evine giderek annesine durumu açtığını söylediği kaydedildi.

Cinayet zanlısı R.B.H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.