SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, kısıtlama hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan illere İstanbul ve Ankara da eklendi!

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz gün gelen açıklama ile beraber milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Belirli saat aralıklarında dışarı çıkması yasaklanan bu yaş grubuna yapılan düzenleme ile beraber salgının yayılımını durdurmak amaçlanırken son dönemde bilindiği üzere mesai saatleri gibi alanlarda da yeni kararlar alınmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL VE ANKARA'DA DA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI! 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ NASIL OLACAK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasıyla beraber binlerce vatandaş konuya ilişkin detayları merak etmeye başladı. Öncesinde Eskişehir, Bursa gibi birçok şehrimizde uygulamaya geçen koronavirüs tedbir düzenlemesi dün gece yapılan açıklama ile iki büyükşehrimiz İstanbul ve Ankara'da da belirli saatlerlede uygulamaya geçti…