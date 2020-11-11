Son dakika: Halk otobüsünde iğrenç olay! Yakalanan sapık: İki taraflı oldu sandım

'HALA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'

Olay sırasında otobüste olan yolculardan Enes Güler (20) yaşananları anlattı. Güler, yaşadığı olayın şaşkınlığıyla hala ellerinin titrediğini ifade ederek, "Her şey çok normalken birden bir kadın bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamak için herkes ayağa kalktı, sonra olayı anlattılar. Biz de tabi çekmeye başladık. Tacizci ilk başta inkar etti ama sonra 'Ben siz de beni istiyorsunuz sandım' dedi. Bunun üzerine hanımefendi de 'Ben sizin orada olduğunuzu dahi fark etmemiştim, nasıl sizi isteyebilirim' diye tepki gösterdi. Sonra tacizci bir süre 'hatırlamıyorum ne olduğunu' dedi ama biz kameraları kapatınca yaptığını itiraf etti. Tacize uğrayan ve öğretmen olduğunu söyleyen kadın da olayı otobüs durağa yaklaştığında inmek için hazırlanırken fark etmiş. Biz olay sırasında adam kaçmasın diye onu tuttuk zaten, bir süre sonra da polisler geldi ve polisler iki tarafı da alıp götürdü. Bu olay karşısında çok kötü hissettim kendimi. Benim iki tane ablam var, onlar geldi gözümün önüne. Tacize uğrayan kadının kendini anlatmaya çalışması, tacizcinin 'Siz de beni istiyorsunuz sandım' diye kendini savunması çok kötüydü. Çocuğu olduğunu söyleyen tacizciye, tacize uğrayan kadın bir öğretmen olduğunu ve onun kızının yaşındaki çocukları eğittiğini söyledi. Bu durum beni çok etkiledi, hala elim ayağım titriyor" dedi.