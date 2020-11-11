Son dakika: Kayıp yaşlı çiftin kuyuda cesedi bulunmuştu! 6 akraba gözaltına alındı...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin öldürülmeleriyle ilgili 6 akraba gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ile annesi Fatma A.'nın jandarmadaki sorguları sürüyor.