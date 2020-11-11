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Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

'da bir kadına cinsel tacizde bulunan ve hakkında çok sayıda suç kaydı olan Süleyman G. isimli şahıs, emniyet güçlerince aranıyordu. Son dakika haberine göre suç makinesi adam, arkadaşına ait köy evinde yakalandı. Süleyman G.'nin evinin yakınındaki ormanlık alana kurduğu yaşam alanı ise polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Süleyman G., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklanarak, Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:37 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve 'hırsızlık', 'kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Süleyman G., geçen Eylül ayında bir kadına cinsel tacizde bulundu.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Süleyman G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak şüpheli bulunamadı.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

EVİNİN YAKININDAKİ ORMANLIK ALANDA GİZLENMİŞ

Yapılan araştırmaların sonunda Süleyman G.'nin evinin yakınındaki ormanlık alandaki çalılıklar arasında gizlendiği tespit edildi. Hemen bölgeye giden polis, şüphelinin kullandığı yatak ve battaniye ile su ve yiyecek buldu.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Bir süre takibe alınan bölgeden yatak ve battaniyenin Süleyman G.'nin evinin çatısına taşındığı saptandı.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Polis ekipleri, Süleyman G.'nin Hisarcık ilçesinde bulunan arkadaşına ait köy evinde gizlendiğini tespit etti.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

Elektrik tamircisi kılığında adrese giren polis ekipleri, Süleyman G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KOYULDU

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Süleyman G., 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak, Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Polisler şaşkına döndü! Taciz şüphelisinin ormanda kendine yaşam alanı kurmuş...
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