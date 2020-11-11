Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Ceylin Akçalı isimli TikTok hesabının paylaştığı deprem videosu tepki çekti!

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken TikToK'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu. Ceylik Akçalı isimli bir kişinin Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı. Enkazın altından çıkarılma anını kendince betimleyen Ceylin Akçalı, fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.