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Son dakika: Üniversiteli , erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre 'de Eray H. isimli şahıs, apart dairede tartıştığı sevgilisi 'ı (22) boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dairede Tuğba Tokbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil sevgili daha sonra karakola giderek teslim olup cinayeti itiraf etti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:09 Son Güncelleme: 11.11.2020 13:23 ABONE OL
Son dakika: Üniversiteli Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!

SON DAKİKA HABERİ: Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



SON DAKİKA GELİŞMESİ: KATİL, EMNİYETE GİDEREK İTİRAF ETTİ

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Üniversiteli Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
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