SON DAKİKA! Youtube çöktü mü? Youtube'da videolar neden açılmıyor? İşte nedeni...

Dünya genelinde adeta yeni bir meslek kolu haline de gelen video izleme ve paylaşım platformu Youtube'da sabah saatlerine doğru son dakika video yüklenmeme sorunu ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Youtube'da izlemek istediği videoya tıklayanlar videolar açılmayınca çareyi Youtube çöktü mü? sorusu üzerinde araştırma yapmak ve bilgi edinmede buldu. Peki, Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? YOUTUBE'DA VİDEOLAR NEDEN AÇILMIYOR?

Ünlü video paylaşım ve izleme platformu Youtube'da meydana gelen video açılmama sorununa ilişkin merak edilen Youtube çöktü mü? - Youtube'da videolar neden açılmıyor? gibi sorulara ilişkin son dakika detayları şöyle;