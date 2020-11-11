Sultangazi’ye yüzlerce şemsiye ve fenerle 'Sanat Sokağı' yapılacak

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmayı sürdürüyor. Şehre renk katacak Sanat Sokağı'nın yapımı İsmetpaşa Meydanı'nda başladı. Yürüyüş yolu ve dinlenme alanı bulunan Sanat Sokağı, ilçe sakinlerinin uğrak noktası olacak. Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçirirken, ilçeye modern bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Meydanı Sanat Sokağı projesinin yapımına başlandı. 110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Sanat Sokağı'nda yürüyüş yolu ve dinlenmek için banklar da bulunacak.





YÜZLERCE ŞEMSİYE KULLANILACAK



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanat Sokağı'nı, dekorasyonu ve peyzaj düzenlemeleriyle de ilgi geçen bir yer haline getirecek. Yüzlerce şemsiye ive aydınlatma feneri, Sanat Sokağı'nın üzerini süsleyecek. Sanat Sokağı, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası olacak.





"İLÇEMİZE RENK KATACAK"



Belediye Başkanı Av. Abdurahman Dursun, Sultangazi'ye renk katacak Sanat Sokağı Projesini yerinde inceledi. Başkan Dursun, "Ekip arkadaşlarımızla her detayını ince ince düşündüğümüz İsmetpaşa Meydanı Sanat Sokağı'nın yapımına başladık. Saat Kulemizden sonra, ilçemizin görselliğine farklı bir renk getirecek Sanat Sokağımızı en kısa zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.