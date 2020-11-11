Tamir için bırakılan otomobil çalındı

Emirhan T., 78 BE 455 plakalı otomobilini tamir için üzerinde anahtarıyla bıraktı. Tamirciye bakan Emirhan T., geri geldiğinde aracını bir kişinin alıp gittiğini gördü. Emirhan T. durumu jandarma ve polis ekiplerine bildir. Çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde otomobilin kent merkezine giriş yaptığını belirledi. Polis, Namal Kavşağı yakınlarında otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler, kısa sürede kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan Yasin A. ve yanındaki 2 kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay anını gören ve dükkanının önünden arabanın çalındığını belirten Mehmet Kül, "Birisi arabayı aldı gitti. Peşinden koştum ama yetişemedim. Anahtar arabanın üstündeydi. Arabayı dükkanın önüne yeni çekmiştik" dedi.