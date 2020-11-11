Tunceli Valisi, Cemevi’ne ağaç dikti

unceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Nazımiye İlçesi Çevrecik Köyü'nde bulunan Düzgün Baba Cemevi'nde düzenlenen ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

Kent genelinde kampanya kapsamında 327 bin ağaç dikimi gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, "İnşallah Düzgün Baba'nın huzurunda Allah niyazlarımızı kabul eder. Ağaçlarımız boy verir" dedi.

Ağaçlandırma çalışmasına Vali Özkan'ın yanı sıra Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ile cemevi dede ve yöneticileri katıldı.