Vali Yavuz: En çok pozitif vaka 20-40 yaş grubunda

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle İzmit Gökçören Köyü'ne bağlı Üçgaziler Mahallesi'ndeki fidan dikimi etkinliği sonrasında pandemi konusunda açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "20-40 yaş grubu da kendine güvenerek daha az maske kullanma eğilimine gidiyor. Dolayısıyla en çok pozitif vaka da 20-40 yaş grubunda oluyor. Bu yaş grubunun da sorumluluk idraki ile daha fazla hareket ederek maske kullanmaya özen göstermelerini istirham ediyorum. Çünkü Kocaeli'mize güveniyorum. Eğitimli, kültürlü bir şehir. Hem kendisini koruyacak hem çevresine zarar vermeyecek eğitim seviyesine ulaştıklarını düşünüyorum" dedi.

"TEDBİRLERE RAĞMEN VAKA SAYILARI ARTIYOR"

Pandemi süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "Birçok kural tedbir alıp uyguluyoruz. Bu konuyla ilgili ciddi mesafelerde aldık. Ancak vatandaşlarımızdan bazı beklentilerimiz var. Özellikle maske takmaya ciddi bir özen göstermek gerekiyor. Hastalığın büyük kısmı burun yoluyla alınıyor. Maskelerimizi kolumuzu ya da boynumuza değil, ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takmamız gerekiyor. Aldığımız tüm tedbirler rağmen vaka sayılarında artış var. O yüzden bugünden itibaren halkının yoğun olarak gezdiği alanlarda sigara içme yasağına başlamış bulunuyoruz.

"KOCAELİ'YE GÜVENİYORUM"

Özellikle büyüklerimize sesleniyorum. Onlara daha önce toplu taşıma araçlarımızı sabah ve akşam kullanmamaları yönünde bir kısıtlama getirmiştik. Büyülerimizin kendini korumalarını, özellikle istirham ediyoruz Neden 65 yaş üstü diyoruz çünkü en fazla ölümler 65 yaş üstünde gerçekleşiyor. Ama 20-40 yaş grubu da kendine güvenerek daha az maske kullanma eğilimine gidiyor. Dolayısıyla en çok pozitif vaka da 20-14 yaş grubunda oluyor. Bu yaş grubunun da sorumluluk idraki ile daha fazla hareket ederek maske kullanmaya özen göstermelerini istirham ediyorum. Çünkü Kocaeli'mize güveniyorum. Eğitimli, kültürlü bir şehir.

"VİCDANLARA SESLENİYORUZ"

Hem kendisini koruyacak hem çevresine zarar vermeyecek eğitim seviyesine ulaştıklarını düşünüyorum. Bizlere yardımcı olun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız, sahadaki polisimiz, jandarmamız, zabıtamız ve kamudaki insanlarımızın ciddi şekilde yorulduklarını biliyoruz. Pozitif vakaların kesinlikle sokakta dolaşmamalarını, evde izole olmalarını istiyoruz. Bizler bunlara ceza veriyoruz ama artık vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun. Herhangi bir kişinin ölümüne, yoğun bakıma düşmesine neden olmasın. Bu çok büyük bir vebal ve mesuliyettir. Kocaelili kardeşlerimizden maske, mesafe hijyene riayet etmelerini istiyoruz.