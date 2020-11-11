Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri 'ya getirildi

'de, 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, tedavi için 'ya getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 00:17 Son Güncelleme: 12.11.2020 00:17 ABONE OL
Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

Suriye'nin Afrin kasabasında 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde doğan 2 kız kardeş, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. 4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. 4 kilo 200 gram ağırlığındaki siyam ikizleri, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA