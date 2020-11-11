Yarıştan dönen Jokey kazada öldü

Kaza, Demirci Mahallesi yakınlarında akşam meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır'daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik (22), koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; Jokey İsmail Çizik, hayatını kayıp ederken amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak jokey İsmail Çizik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.