Yaşlı kadın ölü taklidi yaparak kurtulmuştu... O cani komşusu çıktı!

SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak, yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hafize Atıcı sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüphelinin komşusu R.Y. olduğunu belirledi. Komşu R.Y. evinde yakalanarak, gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler de ele geçirildi.





Gözaltına alınan R.Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. R.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.