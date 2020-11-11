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Yaşlı kadın ölü taklidi yaparak kurtulmuştu... O cani komşusu çıktı!

Dehşete düşüren olay önceki gün 'te yaşanmıştı. Gece yarısı evine giren hırsız tarafından feci şekilde darp edilen (70), gözü dönmüş adamın elinden ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Jandarma soruşturmasında saldırganın yaşlı kadının komşusu R.Y. olduğu belirlendi. Yaşlı kadını darp ettikten sonra kolundaki bilezikleri gasp eden komşusu R.Y. adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 15:54 ABONE OL
Yaşlı kadın ölü taklidi yaparak kurtulmuştu... O cani komşusu çıktı!

Olay önceki gün, Karabük'e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Atıcı, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Atıcı'nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Atıcı'nın kolundaki 2 bileziği alıp kaçtı.

SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak, yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hafize Atıcı sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüphelinin komşusu R.Y. olduğunu belirledi. Komşu R.Y. evinde yakalanarak, gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler de ele geçirildi.



Gözaltına alınan R.Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. R.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yaşlı kadın ölü taklidi yaparak kurtulmuştu... O cani komşusu çıktı!
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