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'taki fırıncı cinayetinde flaş gelişme

'ta sokakta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:39 Son Güncelleme: 11.11.2020 17:39 ABONE OL
Zonguldak'taki fırıncı cinayetinde flaş gelişme

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şaban Köroğlu'nun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler C.B. ve oğlu S.B. emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.B. tutuklanırken oğlu S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli C.B'nin daha önce de emniyette ifadesine başvurulduğu, şüpheli ile maktul Şaban Köroğlu'nun ortak iş yeri açtıkları ve ikili arasında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

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Zonguldak'taki fırıncı cinayetinde flaş gelişme
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