12 Kasım 1999 Düzce depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye sürdü? 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu?

12 Kasım Düzce depremi 21. Yıl dönümünde vatandaşlar tarafından anılıyor. Bu şiddetli sarsıntıda 845 vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybederken 4948 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yıkık ve hasarlı ev sayısı ise 12 bin 939 olarak açıklandı. Sarsıntının ardından Bolu ilimize bağlı olan ilçe Türkiye'nin 81. İli oldu. Peki, 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu? 12 Kasım Düzce depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye sürdü? İşte detaylar…

UKRAYNA'DAN HİSSEDİLDİ! DÜZCE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇTI, KAÇ SANİYE SÜRDÜ, NE ZAMAN OLDU?

İzmir'deki 6.6'lık sarsıntının da yaralı sarılmaya çalışılırken 1999 senesinde gerçekleşen Düzce Depremi yıl dönümü vatandaşlar için daha da hassas bir durum teşkil ediyor. 21 yıl önce gerçekleşen sarsıntıda yüzlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak can vermişti. Resmi kaynaklarda depremin 30 saniye sürdüğü bildirilmişti…